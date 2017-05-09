حكينا خلال الأيام الماضية -أقصد أنا وأنتم- عن الإنتخابات الفرنسية التي انجلت غبرتها أول أمس بفوز من كنّا قد اتخذناه مادة للتندر والسخرية أعني به فخامة الرئيس مانويل ماكرون..

وأنتم تتذكرون أننا كنّا نسميه بـ«معكرون» وزوجته جانيت بتاعت الحلاوة زي ما كان يقول الراحل محمود عبدالعزيز.. أقصد أنها ثرية جداً وعندها مصانع للشوكولاتة.. وتلميذها مانويل ذكي ووسيم لكن فقير الحال.. لا مال ولا شوكولاتة.. من هنا عقدت صفقة الزواج بينهما -رغم أنها تكبره بربع قرن وعندها أولاد أكبر من مانويل وعندها أحفاد- المهم عملو شراكة أو بالأحرى شركة ناجحة، قالتلو جانيت: منك الذكاء والجمال ومنّي الشوكولات والمال.. ودفعت به الى الساحة السياسية عام 2012م. وما هي إلا خمس سنوات وإذا بالزلمه يصير رئيس!!..

دعونا أيّها الأحبة من السخرية القديمة وتعالوا نتعامل من اليوم فصاعداً مع معكرون على أنه مانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.. وعلينا أن نترك الأمور الشخصية ونحكي عن فخامتو وعن فرنسا كدولة عظمى وكانت تحتل ثلث الكرة الأرضية.. ودولة ثورية وهي إحدى الدول الخمس المبشرة بالفيتو..

تعالوا يا أخواننا نلقي نظرة عامة على الإنتخابات الفرنسية وقد اسدلوا ستارها.. ونتفاهم مع المخدوعين بالديمقراطية الغربية والمبهورين بزبارجها.. على مهلكو يا حبايبنا.. تعالوا نحسبها «حساب عرب» هكذا يقول أهلنا عن العمليات الحسابية البسيطة دون تعقيد وضرب وقسمة وكسور..

الذين يحق لهم التصويت من الشعب الفرنسي الكريم بحدود خمسين مليون.. وقد قاطع الإنتخابات ما يقرب من ثلثهم.. وبعدين يابو حسين؟! (11) مليون صوّتوا لبنت لوبان العنصرية المتطرفة.. ومثلهم أيضاً وضع ورقة بيضاء في ممارسة رائعة جديدة كأنه يريد القول.. أنا حاضر هنا في صندوق الإقتراع ولكني أرفض كلا المرشحين «لا ماري ولا مارون»!!..

هل تابعتم أيّها الأحبة المظاهرات وأعمال الإحتجاج الأخرى للكثير من الفرنسيين والتي شهدتها باريس والكثير من المدن الفرنسية؟! صحيح أن المخرج اسدل الستار وقال أن رئيسكم يا فرنساوية هو فخامة السيد مانويل ماكرون.. ولكن المتتبع يعرف أن خلف الستار أمور كثيرة وأسراراً.. وخبايا.. وبلايا.. وأن المحللين يقولون أن الشارع في خارج المسرح سوف لن يهدأ ويستسلم بهذه السهولة.. وربما نشهد حركة احتجاج زي اللي شاهدناها ضد دونالد ترامب في أمريكا ومازالت الى الآن مستمرة..