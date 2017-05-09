فاز المنتخب الوطني الايراني لكرة اليد الشاطئية على نظيره الافغاني 2-0 في مستهل مشواره في بطولة آسيا التي انطلقت منافساتها الاثنين في مدينة بتايا التايلندية.

وكانت نتائج الشوطين (20-11) و(16-9) لصالح ايران.

ويخوض المنتخب الوطني الايراني مباراته المقبلة امام فيتنام، وتشارك في بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية في نسختها السادسة 9 فرق قسمت الى مجموعتين ضمت المجموعة الاولى: عمان وقطر وتايوان واوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية ايران وافغانستان وفيتنام والامارات وتايلند البلد المضيف.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الى نهائيات بطولة العالم التي تقام في روسيا العام المقبل 2018.