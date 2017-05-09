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رقم الخبر: 193155
تاريخ النشر: أيار 09, 2017
الوقت: 14:22
الاقسام: منوعات
عالم ثالث!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عالم
ثالث
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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