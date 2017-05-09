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رقم الخبر: 193154 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 12:36 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء اطراق بلدة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

ان الزلزال وقع في الساعة السادسة و18 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب اعلان المؤسسة جيوغرافية بجامعة طهران فان مركز الزلزال كان على خط عرض 31.247 درجة وخطو طول 57.127 درجة ووقع على عمق 9 كلم تحت سطح الارض.
ولن تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او اضرار مادية جراء وقوع الزلزال.
كما هز مدينة كرمان الليلة الماضية زلزالين بقوة 3.5 و2.9 درجة على مقياس ريختر لم يسفر عن وقوع اية خسائر.
ويوجد في محافظة كرمان 18 صدعا للزلزال ، وان ثلث الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال في ايران خلال المائة عام الماضية ، كانت في هذه المحافظة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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