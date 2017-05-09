ان الزلزال وقع في الساعة السادسة و18 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب اعلان المؤسسة جيوغرافية بجامعة طهران فان مركز الزلزال كان على خط عرض 31.247 درجة وخطو طول 57.127 درجة ووقع على عمق 9 كلم تحت سطح الارض.

ولن تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او اضرار مادية جراء وقوع الزلزال.

كما هز مدينة كرمان الليلة الماضية زلزالين بقوة 3.5 و2.9 درجة على مقياس ريختر لم يسفر عن وقوع اية خسائر.

ويوجد في محافظة كرمان 18 صدعا للزلزال ، وان ثلث الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال في ايران خلال المائة عام الماضية ، كانت في هذه المحافظة.

