أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لرسم خارطة طريق لتطوير التعاون الثنائي مع النرويج، مع التأكيد على الاحترام المتبادل.

ولدى استقباله نائب وزير الخارجية، الامين العام بوزارة الخارجية النرويجية، وغر سترومن، الاثنين، بطهران أشار ظريف الى العلاقات الحالية بين البلدين، لافتا الى الفرص المتاحة لتنمية التعاون وخاصة في قطاعات كالنفط والغاز.

ووصف ظريف العلاقات بين البلدين بأنها تمضي قدما في المجالات السياسية والاقتصادية، داعيا الى تطويرها في المجالات الاخرى كالمجالات الثقافية والبرلمانية.

كما أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لرسم خارطة طريق لتطوير التعاون الثنائي مع النرويج، مع التأكيد على الاحترام المتبادل.

وبشأن القضايا الاقليمية، اعتبر ظريف الارهاب وخاصة تنظيم داعش الارهابي بأنه يشكل اكبر تهديد اقليمي، لافتا الى ضرورة محاربته، والتعاون من أجل دفع خطر الارهاب والتطرف.

من جانبه أشار نائب وزير الخارجية النرويجي الى التزام اوروبا بتنفيذ الاتفاق النووي، وقال: ان اوروبا تدعم تنفيذ هذا الاتفاق.

وفي جانب آخر من حديثه، اعتبر وغر سترومن التعاون في القطاع البحري بأنه من المجالات الاخرى للتعاون، معلنا رغبة النرويج للتعاون مع ايران.

وتطرق سترومن الى استضافة ايران اكثر من 3 ملايين لاجئ افغاني، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية والخدمات التي تقدمها الى اللاجئين الافغان.

وعدّ الامين العام بوزارة الخارجية النرويجية، الارهاب والتطرف بأنهما من جملة المعضلات والمخاوف الموجودة في المنطقة، وقال: هنالك مصالح مشتركة بيننا في مجال محاربة التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش.