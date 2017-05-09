الوفاق- خاص/ أسعد أنصاري - صعد نادي برسبوليس الايراني الى دور الـ 16 بدوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه العريض والمثير على ضيفه الوحدة الاماراتي 4-2 واحتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

اقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور اكثر من 50 الف متفرج لحساب الجولة السادسة والاخيرة من دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

سجل اهداف برسوبوليس سروش رفيعي (17) ومهدي طارمي (هاتريك في الدقائق 19 و 54 و 70)، فيما سجل هدفي الوحدة الاماراتي احمد اكبري (34) وسباستيان تاكليابو (50).

وبهذا الفوز احتل نادي برسبوليس المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف الهلال السعودي (12 نقطة) الذي تغلب على مضيفه الريان القطري في مباراة حافلة بالاهداف 4-3.

واحتل الريان القطري المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، وقبع الوحدة الاماراتي في المركز الرابع والاخير برصيد 4 نقاط.

وفي تفاصيل المباراة، استغل سروش رفيعي خطأ فظيع من حارس مرمى الوحدة ليسجل اول اهداف المباراة وبعد ذلك ومن تمريرة جميلة من وحيد اميري الى طارمي الذي اودعها بكل رشاقة في داخل المرمى.

وبعد هذين الهدفين هدأ اللعب قليلاً ليسدد اللاعب الإماراتي هدفاً جميلاً من تسديدة قوية وبعيدة ليعلن نتيجة الشوط الأول 1-2 .

وبدأ الشوط الثاني بشكل طوفاني للوحدة الذي سجّل هدف التعادل ليسكت المتفرجين في الملعب.

ولكن سرعان ما سجّل مهدي طارمي الهدف الثالث لبرسبوليس اثر انفراده بالحارس وسدد الكرة من بين قدمي حارس المرمى.

ولم تنته النتيجة بهذا الشكل بل سدد البديل علي بور تمريرة رائعة الة طارمي الذي سددها داخل المرمى معلناً الهدف الرابع لفريقه والثالث له.