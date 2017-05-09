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رقم الخبر: 193151 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 20:31 الاقسام: محليات  
عقد مؤتمر دبلوماسية الوحدة في العالم الإسلامي بطهران

عقد مؤتمر دبلوماسية الوحدة في العالم الإسلامي بطهران

يعقد في العاشر من أيار مايو الجاري المؤتمر الأول تحت عنوان تطبيق إستراتيجية دبلوماسية الوحدة في العالم الإسلامي برعاية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
وأفاد القسم الإعلامي في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن السفارات الأجنبية في طهران وأعضاء الهيئة التأسيسية للإتحاد العالمي للتقريب في كلية الإدارة التابعة لجامعة طهران.
وسيشارك في المؤتمر حشد من النخب الوطنية والخبراء الإيرانيين في مجال الرياضة والجامعات والمضحين والمؤلفين والفنانين والناشطين السياسيين والقانونيين والإقتصاديين ورواد التقريب وأبناء الشهداء.
ويأتي المؤتمر تحضيراً للمؤتمر الدولي لدبلوماسية الوحدة الذي يعقد في أكتوبر بمناسبة ذكرى تأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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