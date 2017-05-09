أعلن مساعد مجلس تنسيق إدارة الطوارئ في محافظة كلستان رضا مروتي، عن العثور على جثث 13 عاملا ممن لقوا مصرعهم اثر حادث انفجار منجم الفحم في ازادشهر (شمال) الاربعاء الماضي.

واضاف مروتي في حديث لمراسل ارنا، ان عمليات ازالة الانقاض لانتشال جثث هولاء لا زالت مستمرة. وفيما أكد ان عمليات انتشال الجثث بحاجة الى الوقت، أضاف ان عدد ضحايا هذا الحادث ارتفع وبلغ 35 شخصا .

وقال بان المرحلة الثانية من ازالة الانقاض في منجم آزادشهر تجري بصعوبة.

واوضح بان عمليات ازالة الانقاض تجري بصورة مستمرة من قبل فريق يضم مائة متخصص واضاف، إن عملية ازالة الانقاض تمضي الان مرحلة حساسة وينبغي العمل بحيث لا يقع حادث لكوادر الاغاثة والانقاذ لا سمح الله.

وتابع مساعد مجلس تنسيق ادارة الطوارئ في محافظة كلستان، انه فضلا عن عملية ازالة الانقاض تجري ايضا عملية حفر دي بل (نفق فرعي) للاسراع في الوصول الى العمال العالقين في المنجم.

وقال مروتي، انه وبعد وصول المعدات الجديدة تجري عملية ازالة وسحب الانقاض من النفق بصورة آلية.

وحول احدث الاحصائيات المتعلقة بضحايا الحادث قال، انه تم لغاية الان انتشال 22 جثة فيما لازال هنالك 13 عاملا اخر عالقا في المنجم.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم آزادشهر الواقع على بعد 90 كم من مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران ظهر الاربعاء، ما ادى لغاية الآن الى مصرع 22 عاملا فيما لازال هنالك 13 عاملا اخر عالقا في المنجم حيث تبذل فرق الاغاثة والانقاذ جهودا حثيثة للوصول اليهم.