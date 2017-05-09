اكد المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت اجراءات جيدة في سياق ارسال الزوار الايرانيين الى الحج.

وشدد محسني ايجئي خلال مؤتمره الصحفي، على ان النيابة العامة تتابع وبالتعاون مع وزارة الخارجية الايرانية ملف العوائل الايرانية التي ثكلت بسبب عدم اهلية المسؤولين السعوديين الذين تسببوا في وقوع فاجعة منى حيث قتل هذا الكم الكبير من حجاج بيت الله الحرام خلال يوم واحد فقط.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الى موضوع انفجار منجم ازادشهر للفحم الحجري بمحافظة كلستان (شمال ايران)، واصفا الحادث بالمؤلم والمرير؛ وداعيا جميع المسؤولين الى اتخاذ اجراءات سريعة لمتابعة وضع ذوي الضحايا.

واردف محسني ايجئي قائلا، ان السلطة القضائية اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة قبال هذا الحادث؛ مبينا انه فور وقوع الانفجار توجه كل من النائب العام في مدينة (ازادشهر) والنائب العام ورئيس مكتب القضاء في محافظة كلستان الى موقع الحدث؛ كما بادرت دائرة الطب العدلي لتوفير كافة الاليات والاجهزة لتقديم افضل الخدمات وفي اسرع وقت بشأن القتلى.

وتابع المسؤول في السلطة القضائية، كما قامت مؤسسة التفتيش العام بإيفاد فريق خاص الى منطقة (الانفجار) وهو يباشر إجراءاته؛ وتم على أثره استدعاء مسؤول العمال في المنجم للتحقيق معه.