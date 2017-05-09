  • الثلاثاء ١٢ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193149 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
ايجئي: اتخذت خطوات جيدة بهدف إرسال الزوار الايرانيين الى الحج

ايجئي: اتخذت خطوات جيدة بهدف إرسال الزوار الايرانيين الى الحج

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت اجراءات جيدة في سياق ارسال الزوار الايرانيين الى الحج.
وشدد محسني ايجئي خلال مؤتمره الصحفي، على ان النيابة العامة تتابع وبالتعاون مع وزارة الخارجية الايرانية ملف العوائل الايرانية التي ثكلت بسبب عدم اهلية المسؤولين السعوديين الذين تسببوا في وقوع فاجعة منى حيث قتل هذا الكم الكبير من حجاج بيت الله الحرام خلال يوم واحد فقط.
وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الى موضوع انفجار منجم ازادشهر للفحم الحجري بمحافظة كلستان (شمال ايران)، واصفا الحادث بالمؤلم والمرير؛ وداعيا جميع المسؤولين الى اتخاذ اجراءات سريعة لمتابعة وضع ذوي الضحايا.
واردف محسني ايجئي قائلا، ان السلطة القضائية اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة قبال هذا الحادث؛ مبينا انه فور وقوع الانفجار توجه كل من النائب العام في مدينة (ازادشهر) والنائب العام ورئيس مكتب القضاء في محافظة كلستان الى موقع الحدث؛ كما بادرت دائرة الطب العدلي لتوفير كافة الاليات والاجهزة لتقديم افضل الخدمات وفي اسرع وقت بشأن القتلى.
وتابع المسؤول في السلطة القضائية، كما قامت مؤسسة التفتيش العام بإيفاد فريق خاص الى منطقة (الانفجار) وهو يباشر إجراءاته؛ وتم على أثره استدعاء مسؤول العمال في المنجم للتحقيق معه.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0686 sec