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رقم الخبر: 193148 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: تنفيذ الاقتصاد المقاوم بحاجة الى اهتمام جميع الأجهزة

رئيس السلطة القضائية: تنفيذ الاقتصاد المقاوم بحاجة الى اهتمام جميع الأجهزة

أكد رئيس السلطة القضائية أن تنفيذ الاقتصاد المقاوم بحاجة الى اهتمام جميع الاجهزة وكل السلطات وخاصة السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها مسؤوليات متعددة في هذا المجال.
وفي كلمة له في ملتقى حول دور القضاء في ضمان الامن الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد المقاوم، قال آية الله صادق آملي لاريجاني: في السنة التي أطلق عليها سماحة قائد الثورة المعظم عنوان "الاقتصاد المقاوم فرص العمل والانتاج"، فإن مسؤولية هامة تقع في هذا المجال على عاتق جهاز القضاء، ورغم ان الاقتصاد المقاوم هو موضوع لا يختص بسلطة محددة ويشمل جميع السلطات في البلاد، وخاصة الجهاز التنفيذي تقع على عاتقه مسؤوليات متعددة في هذا المجال، الا انه بشكل عام فإن تنفيذ الاقتصاد المقاوم بحاجة الى اهتمام جميع الاجهزة والسلطات.
وأوضح آية الله آملي لاريجاني ان سماحة قائد الثورة خاطب جميع السلطات في السياسات العامة التي أبلغها بشأن الاقتصاد المقاوم.
وأردف: ان احد المواضيع الهامة في أمر تحقق الاقتصاد المقاوم وضمان الامن الاقتصادي، هو موضوع التصدي مع الفاسدين الاقتصاديين، وفي هذا الخصوص هناك مجالان: التصدي للمجرمين وردع الجريمة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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