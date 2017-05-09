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رقم الخبر: 193147 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: محليات  
قائد الشرطة: القصاص مصير العملاء الذين قتلوا حراس حدودنا
خلال لقائه مع أسر شهداء حادث "ميرجاوة" الارهابي

قائد الشرطة: القصاص مصير العملاء الذين قتلوا حراس حدودنا

أكد قائد قوى الامن الداخلي أن الاعداء العملاء الذين جاؤوا من وراء الحدود مدعومين بالمال السعودي وتسببوا في استشهاد عدد من حرس حدودنا، سيتعرضون للقصاص.
وخلال لقائه مع أسر شهداء حادث "ميرجاوة" الارهابي، على هامش مراسم تخرج طلبة جامعة الشرطة، أعرب العميد حسين اشتري عن مواساته وتعازيه الى الأسر المكلومة، وقدم لهم هدايا من قبل سماحة قائد الثورة المعظم، وقال: ان حرس حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية يضحون بأرواحهم لئلا يدخل الاعداء الى البلاد، مضيفا أنني أحمل لكم رسالة تحية وسلام من قبل سماحة القائد.
وتابع: بعون الله سنرد على حركة الارهابيين وسنوجه لهم ضربة موجعة على يد القوات المسلحة للجيش والحرس الثوري.
وأضاف: ان قائد حرس الحدود رافق وزير الخارجية في زيارته الى باكستان لمتابعة موضوع الجندي المخطوف مع السلطات الباكستانية، وستتم متابعة الموضوع، ونأمل ان نعلن اخبارا جيدة حول الشخص المفقود.
وحضر مراسم تقديم هدايا سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم الى أسر شهداء حرس حدود ميرجاوة وتقديرهم، كل من احمد رضا بوردستان نائب قائد الجيش، والعميد حسين اشتري قائد قوى الامن الداخلي، وسائر كبار القادة العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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