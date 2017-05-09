وصف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني محافظة آذربايجان بأنها رأس إيران وبحيرة ارومية بأنها عينها الجميلة مشيراً الى أن الحكومة الحالية ساعدت على استقرار المياه وإحياء بحيرة ارومية.

وفي كلمة له في مدينة ارومية قال روحاني: منذ 4 أعوام وعدنا أهالي أرومية بإحياء البحيرة وهذا ما تمكنا من القيام به مشيراً الى أن أهالي هذه المدينة كانوا يعانون من الجفاف التدريجي لهذه البحيرة قبل وصول الحكومة الحالية الى سدة الحكم.

وأشار الى أن البحيرة انخفض منسوبها بمعدل 3 أمتار و10 سانتيمترات ولولا تدابير الحكومة الحالية لكنا اليوم نجد سهلاً جافاً في هذه المنطقة. وأضاف: لقد أراد البعض أن يقلعوا عين إيران الجميلة لكن اليوم نشاهد عودة الحياة الى هذه العين. وأكد إن الحكومة الحالية تفي بكل الوعود التي قطعتها على نفسها.

يذكر إن حجم منسوب المياه في بحيرة أرومية إزداد خلال حكومة روحاني من 500 مليون متر مكعب الى 2.5 مليار متر مكعب.

وبالتزامن مع زيارة روحاني الى أرومية تم تدشين سد سيلوة وقناة جلديان لنقل المياه الخاصة بمشروع أحياء بحيرة ارومية (شمال غرب) بحضور وزير الطاقة حميد جيت جيان.

ويبلغ حجم مخزون المياه في سد سيلوة الذي تم تدشينه 84 مليون متر مكعب فيما يبلغ حجم المياه التي يتم تنظيمها من خلال السد نحو 203 ملايين متر مكعب يومياً حيث سيتم ضخ 95 مليون متر مكعب من هذه المياه الى بحيرة ارومية و18 مليون متر مكعب من المياه العذبة الى مدينة بيرانشهر القريبة من السد.

هذا وإنطلقت عملية بناء سد سيلوة وقناة جلديان عام 2004 وقد تم إنفاق أكثر من 5 آلاف مليار ريال (الدولار = 30 ألف ريال) في هذا المجال حيث من المتوقع أن ينتج السد 13.2 غيغاواط من الكهرباء.

ويبلغ طول قناة جلديان لنقل المياه 22 كيلومتراً حيث كلفت عملية إنشاؤها 540 مليار ريال وتهدف الى نقل المياه الى سد جبرآباد وبحيرة ارومية وتوفير المياه الزراعية لسهل جلديان وسروكاني بمساحة تبلغ ألفي هكتار.

ويقع سد سيلوة على بعد 15 كيلومتراً من مدينة بيرانشهر جنوب محافظة أذربايجان الغربية وسوف يلعب دوراً مهماً في إحياء بحيرة ارومية.

يذكر إن مصفاة غلمان للماء وهي من المشاريع المتعلقة بإحياء بحيرة ارومية سيتم تدشينها العام الجاري حيث سيضخ 2.5 مليون متر مكعب من المياه الى بحيرة ارومية.