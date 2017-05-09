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رقم الخبر: 193144 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: محليات  
المجلس الأعلى للثورة الثقافية يتابع مطلب قائد الثورة حول وثيقة اليونسكو للعام 2030

المجلس الأعلى للثورة الثقافية يتابع مطلب قائد الثورة حول وثيقة اليونسكو للعام 2030

اعلن مدير عام العلاقات والاعلام في المجلس الاعلى للثورة الثقافية عباس ميرزا حسيني ان مطلب قائد الثورة الاسلامية حول وثيقة اليونسكو للعام 2030 سيجري متابعته بجد في أول اجتماع للمجلس الاعلى للثورة الثقافية.
واشار ميرزا حسيني الى الالتزام بتوصيات قائد الثورة الاسلامية وقال وتعقيبا على تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول وثيقة اليونسكو للعام 2030 ستجري متابعة مطلب سماحته بجدية في اول اجتماع للمجلس الاعلى للثورة الثقافية.
واوضح ان امانة المجلس الاعلى للثورة الثقافية بادرت منذ إثارة هذا الموضوع في البلاد الى دراسة وتحليل الوثيقة وابعادها المختلفة بدقة وقد تم الاعلان عن رفض الامانة من قبل أمين المجلس في وقت سابق.
وافاد بأن تصريحات قائد الثورة هي فصل الخطاب في هذا المجال وان نهج المجلس الاعلى للثورة الثقافية يقوم دوماً على أساس توصيات سماحته.
واعلن ان الاولوية الرئيسية للمجلس الاعلى للثورة الثقافية دوما هي متابعة وتنفيذ مطالب قائد الثورة الاسلامية وان المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة حول هذا الموضوع في أقصر وقت ممكن وفي أول اجتماع له.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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