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رقم الخبر: 193142 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: عربيات  
السعودية تعترف بمشاركة (اسرائيل) العلنية في الحرب على اليمن

السعودية تعترف بمشاركة (اسرائيل) العلنية في الحرب على اليمن

كشف موقع (ليبرتي فايترز) الإخباري البريطاني، أن سربا من الطائرات الإسرائيلية انضم لصفوف تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن وبدأ شن أولى غاراته على تعز في غربي البلاد.
ونقل الموقع عن الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية أحمد العسيري قوله: إن أول غارة إسرائيلية في اليمن استهدفت معسكرا للتدريب تابع للحوثيين (انصار الله) في تعز غربي اليمن.
وقال العسيري في هذه المرحلة الحاسمة نحن في أشد الحاجة إلى جيش تل أبيب، آملاً من هذا التدخل الذي وصفه بالمهم أن يشكل فجرا جديداً من العلاقات بين الدول العربية و(إسرائيل)، بحسب الموقع.
كما نقل الموقع عن العسيري أن طائرة من نوع بيونغ 747 تحمل أسلحة حطت في قاعدة خميس مشيط العسكري لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية.
وكشف الموقع عن وجود مفاوضات سرية بين (إسرائيل) والسعودية حول تقديم مساعدات جوية للتحالف ضد حركة انصار الله اليمنية.
وبحسب الموقع فإن السعودية وجدت نفسها غير قادرة على هزيمة الثوار اليمنيين بعد مقتل 28 طياراً من مقاتلي F – 15 الذين يعملون لحساب التحالف بصواريخ روسية.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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