اكد الامين العام بوزارة الخارجية النرويجية وغر سترومن، على تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأعلن ان بلاده تدعم بفاعلية حفظ وتنفيذ الاتفاق النووي.

وقد تم في المشاورات التي عقدت في طهران الاحد برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون اوروبا واميركا مجيد تخت روانجي والامين العام بوزارة الخارجية النرويجية وغر سترومن، التباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون التكنولوجي.

ونوه سترومن الى تخصيص خط اعتماد للضمان المصرفي لصندوق ضمان الصادرات النرويجية الى ايران، معربا عن امله بالاستفادة من هذه الفرصة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار الامين العام بوزارة الخارجية النرويجية الى تضاعف حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال العام الماضي، داعيا الى تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجالات النفط والثروة السمكية والزراعة.

من جانبه وصف مساعد الخارجية الايرانية لشؤون اوروبا واميركا استمرار المشاورات السياسية بانه مهم وبنّاء وقال: إن التطورات الجيدة على مستوى العلاقات الايرانية النرويجية تمضي في مسار صحيح.

واكد تخت روانجي، انه فضلا عن متابعة التعاون القائم، ينبغي ان تحظى العلاقات بين البلدين بالمزيد من التنوع ايضا، وأضاف: الى جانب المزيد من تمهيد الارضية للتعاون المالي والمصرفي، ينبغي علينا التعاون معا في مجالات التكنولوجيا المتفوقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر خلال هذا اللقاء حول التطورات الاقليمية والدولية ومنها الاتحاد الاوروبي وسوريا والعراق، واكدا ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي للأزمات وتقديم المساعدات الانسانية والمكافحة المشتركة والمستمرة ضد الارهاب.

وكانت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين ايران والنرويج قد عقدت قبل بضعة أشهر في اوسلو خلال زيارة مساعد الخارجية الايرانية لشؤون اوروبا واميركا مجيد تخت روانجي للنرويج.