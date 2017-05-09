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رقم الخبر: 193139 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: عربيات  
الأمن المغربي يفكك "خلية داعشية"

الأمن المغربي يفكك "خلية داعشية"

أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، أن قوات الأمن فككت خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف عنصرين إرهابيين يقيمان في إسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الأمن المغربي ونظيره الإسباني، لمواجهة التهديدات المتنامية لداعش.

كما أظهرت التحريات الأولية أن عناصر هذه الخلية الإرهابية على صلة وثيقة بمسلحين ينشطون بالساحة السورية العراقية في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال في صفوف داعش الإرهابي، من بينهم أخ أحد الموقوفين.

وسيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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