اكد وكيل وزير الخارجية الكويتي، خالد جار الله، في تصريح له الاحد، على جهود بلاده لتنمية التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات مع روسيا واجراء حوار مشترك مع ايران.

وبحسب ما جاء في صحف محلية، قال جار الله: إن الكويت تبحث عن ايجاد توازن في علاقاتها الدولية؛ والى جانب باقي الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي تتابع ستراتيجية تطوير العلاقات مع روسيا.

واوضح المسؤول الكويتي إن بلاده والدول الاعضاء في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي لا تبحث عن تأسيس تحالفات سياسية وعسكرية جديدة مع واشنطن وانما تعتزم بالتزامن النهوض بمستوى العلاقات مع موسكو.

وقال جار الله: بالنظر الى التقلبات المستقبلية في المنطقة والانتخابات الرئاسية القادمة في ايران، أجريت مشاورات بشأن عقد اجتماع مشترك بين رؤساء الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي وبين روسيا.

وتابع: وتسعى الكويت (ايضا) للتوصل الى آليات مناسبة بهدف استئناف المحادثات بين مجلس تعاون الخليج الفارسي وايران.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد الكويتية حسب ما اوردته وكالة انباء (ارنا) انها بدأت بتنفيذ مشاريع تنموية عمرانية وذلك لدعم استثمارات ضخمة وتهيأة الأرضية لتعزيز التعاون التجاري مع إيران والعراق.

وفي بيان لها الإثنين أشارة الوزارة الى الحجم الكبير للإستثمارات الإقليمية على الرقعة الجغرافية للبلدان الثلاثة إيران والعراق، والكويت، والجزر الكويتية وخاصة جزيرة بوبيان التي تقع على مقربة من الحدود المشتركة مع إيران والعراق.

وأشار التقرير إنه ونظراً لإمكانية وصول الكويت إلي مياه الخليج الفارسي فإن هناك إرضية لتطوير التبادل التجاري مع دول الجوار وكذلك إمكانية وصول الكويت إلى آسيا الوسطى من خلال التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان الشيخ ناصر صباح الصباح وزير الديوان الأميري قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده الكامل لتعزيز التعاون مع العراق وإيران وذلك بهدف تطوير أوضاع المنطقة عموماً.

وأشار إلى ان تاريخ الحضارات القديمة التي تتمتع بها المنطقة مثل حضارة ايلام في إيران وحضارة بين النهرين في العراق يشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، لافتاً إلى أن الكويت تسعى من خلال التعاون مع العراق وإيران إلى إحياء المنطقة.

ووصف العراق وإيران بأنهما بلدان مهمان بالنسبة للكويت، مشيراً إلى الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون مع هذين البلدين على الصعيد التجاري والإقتصادي وكذلك تعزيز إستقرار المنطقة عموماً.