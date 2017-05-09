أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، بسط سيطرته على ميناء بنغازي البحري بعد اشتباكات مع عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة.

وذكر الجيش الليبي في بيان أنه سيطر أيضا على مبنى الجوازات وساحة محكمة شمال بنغازي، بالإضافة إلى عمارة التأمين بمنطقة سوق الحوت شمالي بنغازي.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي كان قد كثف غاراته الجوية والبرية على معاقل تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في بنغازي بعد أن تمكن من تحرير معظم المدينة، التي كان آخرها مناطق القوارشة وقنفودة وبوصنيب.

وقبل أيام، اتفق كل من القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على حفظ السيادة الوطنية للبلاد ورفع الحظر عن تسليح الجيش، وفقا لبيان صحفي صدر بعد اجتماع عقد بينهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء الماضي.

من جهة اخرى استضافت الإثنين، الجزائر الدورة الـ 11 لدول جوار ليبيا على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة تونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد ، لبحث تطورات الأزمة الليبية والتداعيات الأمنية على دول المنطقة ومسار الحل السياسي.

ورمت الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي، بغية البحث عن توافق للأزمة الليبية، التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لها ولدول الجوار والدول الأوروبية أيضا بالنظر إلى الانتشار الكثيف للسلاح.