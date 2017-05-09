تداولت الأوساط التونسية أنباء عن أن بقاء وزير البيئة التونسي رياض المؤخر في منصبه أصبح مجرد وقت، بعد تصريحات مسيئة حول الجزائر أدت إلى أزمة بين البلدين تم على إثرها استدعاء السفير التونسي من قبل الخارجية الجزائرية مساء الاثنين للاحتجاج.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أنه يتم التباحث حول ما إذا كان الوزير سيستقيل أم ستتم إقالته أو سحب الثقة منه.

وطالبت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، تقديم توضيحات بخصوص تصريحات منسوبة لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر بخصوص الجزائر خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا والتي قال فيها إنه عندما يسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.

وقال موقع أنباء تونس إن عدداً من الجزائريين اعتبروا أن تصريحات المسؤول التونسي هي "إساءة لا يجب السكوت عليها" و أنها "مساس خطير بسمعة الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد"، وأن "الجزائر لم تكن يوما شيوعية بل هي إسلامية القلب و القالب".