* السعودية تعترف بمشاركة (اسرائيل) العلنية في الحرب على اليمن * منسق الشؤون الإنسانية: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بشكل عاجل أصبح ضرورة ملحة * مدفعية الجيش واللجان الشعبية تقصف مجمع الربوعة بعسير * عناصر "القاعدة" تهاجم معسكرا في حضرموت وانفجار في عدن

سربٌ من الطائرات الصهيونية ينضم إلى العدوان ويستهدف منطقة في تعز

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بشكل عاجل.

وقال ماكغولدريك في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه: "إن تمويل العمليات الإنسانية أصبح ضرورة ملحة من أجل إنقاذ أرواح السكان في اليمن ويجب الوفاء فوراً بجميع تعهدات التمويل".

وشدد على أهمية أن تكون جميع الموانئ والطرق متاحة للعاملين في المجال الإنساني بغية مواجهة تهديد المجاعة وعودة تفشي وباء الكوليرا، وتيسير إيصال المساعدة المنقذة للأرواح دون تأخير إلى السكان الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء اليمن.

وأكد ماكغولدريك أن السماح للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني بالوصول الآمن ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين سيمثل خير دليل على اهتمام كافة الأطراف بالشعب اليمني، منوهاً إلى أنه يتحتم وصول الطواقم الإنسانية دون عقبات إلى الأشخاص المحتاجين أينما كانوا.

وعبر عن قلقه من عدم وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأشخاص المحتاجين في الوقت المناسب، مناشداً الجميع بتأمين الإيصال غير المشروط والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد.

وجدد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك دعوته للعودة إلى مفاوضات السلام لوضع حد لهذا النزاع.

من جهة اخرى أكد موقع "ليبرتي فايترز" البريطاني: إن سربًا من الطائرات الإسرائيلية انضم لصفوف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وبدأ شن أول غارة على ما أسماه "معسكر تدريب تابع للحوثيين في تعز".

ونقل الموقع عن الناطق لوزارة الدفاع السعودي اللواء أحمد العسيري قوله: "إن أول غارة إسرائيلية في اليمن استهدفت معسكرا للتدريب يتبع من أسماهم بالحوثيين في تعز غرب اليمن".

كما نقل الموقع عن العسيري قوله: في هذه المرحلة الحاسمة نحن في أشد الحاجة إلى جيش تل أبيب للحد من "الزحف الإيراني على اليمن"، آملاً من هذا التدخل الذي وصفه بالمهم أن يشكل فجرا جديدًامن العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل"، بحسب زعم الموقع.

وقال الموقع إن السعودية وجدت نفسها غير قادرة على هزيمة الثوار بعد أن قتلوا 28 طياراً من مقاتلي F-15 الذين يعملون لحساب التحالف بصواريخ روسية.

ونقل الموقع عن العسيري "أن طائرة من نوع بيونج 747 تحمل أسلحة حطت في قاعدة خميس مشيط العسكري لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين".

وذكر الموقع عن وجود مفاوضات سرية بين "إسرائيل" والسعودية حول تقديم مساعدات جوية للتحالف من أجل هزيمة من أسماهم بالمتمردين الحوثيين.

هذا ولم يشير الموقع إلى السياق الذي جاء فيه حديث العسيري، ومتى أدلى بهذه التصريحات.

ميدانياً تمكنت وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية في كمين محكم في الطريق إلى موقع الجمايم بجيزان جرح على إثره عدد من الجنود.

كما لقي جنديان سعوديان مصرعهما، الاثنين، في كمين محكم للجيش واللجان الشعبية كما تم تدمير آلية عسكرية تابعة للقوات السعودية في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـــ" المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية نفذا كمين محكم للجيش السعودي وآلياته في موقع المقرن العسكري قتل على إثره جنديان سعوديان ودمرت آلية عسكرية للجيش السعودي.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت الأحد، من تدمير طقمين عسكريين سعوديين بعبوة ناسفة أعلى وادي ضمد في جيزان، ومصرع جنود سعوديين كانوا على متنه.

كذلك قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الاثنين، مجمع الربوعة وموقع نشمة العسكري في عسير.

وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي في مجمع الربوعة وموقع نشمة العسكري محققة إصابات مباشرة.

وكانت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قد نفذت، الأحد، عمليتي قنص أودت بحياة جنديين سعوديين في موقع نشمة العسكري في الربوعة في قطاع عسير.

هذا ونفذت عناصر تكفيرية تابعة لما يسمى "القاعدة"، مساء الأحد، هجوما على معسكر في مديرية الضليعة محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من العدوان قال مصدر محلي في محافظة حضرموت إن "مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة هاجموا مساء الأحد معسكرا لقوات النخبة في مديرية الضليعة بوادي حضرموت".

وأوضح المصدر أن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة بأطراف معسكر الضليعة بوادي حضرموت، وعقبها هجوم مسلح للعناصر على المعسكر، وردت القوات المتواجدة باشتباكات عنيفة أدت إلى فرار المسلحين من المنطقة.

وفي محافظة عدن هز انفجار عنيف ليلة الاحد أرجاء واسعة من مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي الانفجار باتجاه جولة السفينة في مديرية الشيخ عثمان، مشيرين بأن صوت الانفجار كان قويا وأنهم سمعوا إطلاق نار عقب الانفجار.

ولم تشر تلك المصادر الى طبيعة الانفجار وعما إذا كان قد خلف أي أضرار أو خسائر بشرية أو مادية.

يأتي هذا ضمن ما تشهده المحافظات الجنوبية من انتشار للعناصر التكفيرية "القاعدة وداعش" والممولة من قبل العدوان السعودي الأمريكي وتوسع نشاطها في ظل الصراع القائم بين قوى الغزو والاحتلال (السعودية والإمارات) على النفوذ في تلك المحافظات.

مصرع 3 عناصر من المرتزقة وجرح رابع في تعز

إلى ذلك لقي 3 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح رابع، الاثنين، في مواجهات مع وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع 3 من المرتزقة وجرح رابع بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق عصيفرة والكدحة والضباب بتعز.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد دكّت، الأحد، تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان في وادي صالة بمدينة تعز، وفي منطقة عكاد والشراجة بمديرية المعافر وفي المضابي والحناني بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

قناصة المرتزقة يستهدفون طفلا في الجوف

كما أصيب طفل بجروح خطيرة، الاثنين، إثر عملية قنص لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" بأن طفل يبلغ من العمر "13 سنة" أصيب بجروح خطيرة إثر عملية قنص نفذها مرتزقة العدوان في منطقة الفيض بمديرية المتون.

وأضاف المراسل أن الطفل كان يعمل في مزرعته حينما أستهدفه المرتزقة، مشيرا إلى أنه تم نقل الطفل إلى إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء.

وعادة ما يلجأ مرتزقة العدوان إلى الاعتداء على المواطنين للتغطية على هزائمهم في جبهات القتال أمام الجيش واللجان الشعبية.