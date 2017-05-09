بغداد/نافع الكعبي - كشف مصدر عسكري عراقي، عن مقتل عشرات الدواعش وتدمير معسكرات لهم واحراق محطات وقود، في حملة عسكرية موسعة شمال غرب قضاء الرطبة في محافظة الانبار، في حين وصلت تعزيزات عسكرية الى غرب العراق لتأمين الخط السريع بين العراق والأردن، فيما شن الطيران العراقي والمدفعية قصفاً مكثفاً على تجمعات داعش، أسفر عن تدمير اوكار لهم شمال الجانب الغربي للموصل، يأتي هذا في وقت أكدت فيه قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن تحرير شقق الهرمات والاقتراب امتار قليلة من حيي 17 تموز والاقتصاديين بالجزء الشمالي من الجانب الايمن من مدينة الموصل، فيما اكدت اجلاء مئات النازحين من مناطق الاشتباك في المحور الشمالي الغربي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية في المحور الشمالي حررت، الاثنين، شقق الهرمات بالكامل وتتوغل في الهرمات الثانية وتقترب مئات الامتار من 17 تموز والاقتصاديين"، مبينا ان "القوات قتلت 16 ارهابيا ودمرت 4 مسقفات ومضافتين للدواعش وثلاث ثكنات للرصد ومفرزة للرشاشات الثقيلة".

واضاف جودت: إن قطعات الشرطة الاتحادية في محور جنوب المدينة القديمة صدت تعرضا للدواعش بالعجلات الانتحارية وتلاحق عناصرهم المنهزمة باتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري وقتلت 10 ارهابيين ودمرت عجلتين وثلاث دراجات مفخخة واستولت على اسلحة متنوعة".

وتابع قائد الشرطة الاتحادية: إن الشرطة الاتحادية اجلت مئات النازحين من مناطق الاشتباك في المحور الشمالي الغربي ونقلهم الى المناطق الامنة وتقدم المساعدات الانسانية لهم".

وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى اعلنت، الخميس (4 ايار 2017) عن بدء اقتحام شمال الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

* داعش يستهدف المدنيين غربي الموصل

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرون بإطلاق صواريخ كاتيوشا من تنظيم "داعش" نحو سوق شعبية غربي الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش أطلق، عددا من صواريخ الكاتيوشا وسقطت على سوق شعبية في حي الموصل الجديدة بالساحل الأيمن غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح".

* قصف جوي ومدفعي عراقي مكثف أيمن الموصل

وتعرضت الأحياء التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن للموصل لقصف جوي ومدفعي عراقي مكثف، وقالت مصادر محلية: إن قصفاً عراقياً عنيفاً طاول الأحياء الرازحة تحت سيطرة داعش شمال الجانب الغربي للموصل.

وأشاروا إلى استنفار تنظيم "داعش" عناصره في هذه المناطق ودعوتهم إلى الانتشار في الأزقة والشوارع، ونصب نقاط تفتيش متنقلة لقطع الطريق على أي تعاون بين القوات العراقية والسكان المحليين المحاصرين منذ أسابيع عدة.

وتزامن تكثيف القصف العراقي على بعض أحياء الموصل مع دعوة مجلس الأمن الوطني العراقي القوات العراقية للحفاظ على أرواح المدنيين في المدينة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي: إن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مبيناً أن المجلس ناقش سير معركة تحرير الجانب الأيمن للموصل وتطوراتها وتقدم القوات العراقية واستمرارها بتحرير المدن.

وأضاف: إن المجلس أكد مجدداً على الحفاظ على أرواح قواتنا والمدنيين في الموصل".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، أوامر تقضي بتولي الشرطة المحلية في محافظة نينوى مهمة حفظ الأمن في مخيمات النازحين.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم العبادي: إن رئيس الوزراء وجه بالمباشرة بإعادة تأهيل الطرق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، فضلاً عن افتتاح المؤسسات القضائية والعقارية في الموصل، وتأمين الوقود الكافي لمخيمات النازحين.

* ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة أيسر الموصل

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان: إن مفارز قسم شؤون وأمن نينوى تمكنت، من العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة (TNT)، وبالاضافة الى قطع حديدية وصمام للعبوات في منطقة الفيصلية بالساحل الأيسر المحرر لمدينة الموصل".

وأضافت، أن "المعمل عبارة عن مجموعة من مكائن تصنيع واستخراج صمامات وقاعدات العبوات الناسفة وهي مكائن ضخمة باستخدام مزدوج لأكثر من حالة".

* إحباط هجوم لداعش قرب اربيل

الى ذلك، أفاد مصدر عسكري مطلع في محور مخمور الى الجنوب من اربيل في اقليم كردستان العراق، ان القوات الامنية تصدت، مساء الاحد، لهجوم "كبير" شنه تنظيم داعش في محور مخمور. وقال المصدر وهو قائد أحد افواج اللواء 91 اربيل التابع للجيش العراقي: شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على الفوج الاول في اللواء 91 اربيل في قرية الشيالة، لافتا الى ان قواته تصدت للهجوم وافشلته. ولم يشر المصدر الى المزيد من التفاصيل عن الهجوم، يذكر أن مقرا كبيرا للقوات العراقية يتواجد بمحور مخمور.

* تدمير معسكرات لداعش في الرطبة

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالاشتراك مع قيادة الفرقة نفذت اكبر عملية مداهمة وتفتيش في صحراء الانبار ومنطقة الصكار". وأضافت أن "العملية اسفرت عن "تدمير 6 مضافات لعناصر داعش والاستيلاء على 4 عجلات بينها مخزنين للمياه وآخر للحمل، والقت القبض على 10 دواعش في الانبار".

* تعزيزات عسكرية كبيرة الى قضاء الرطبة

وقال مصدر عسكري: إن تعزيزات عسكرية من فرقة المشاة الآلية الثامنة، وصلت الى مناطق شمال غرب قضاء الرطبة حيث تمكنوا من قتل عشرات الدواعش في حملة عسكرية واسعة". وأشار الى ان "القوات تمكنت من صد جميع التعرضات التي نفذها التنظيم، فضلا على احراق معسكرات تابعة لهم تحتوي على اعتدة وذخيرة ومؤن، فيما دمرت القوات محطات الوقود التابعة لداعش".

ووصلت الأحد تعزيزات عسكرية كبيرة الى قضاء الرطبة لتأمين الخط السريع بين العراق والأردن. وأعلنت وزارة الدفاع أنه "ضمن عمليات الدعم الجوي للقطعات البرية المحررة نفذ صقور الجو الابطال عددا من الطلعات الجوية في قاطع عمليات تحرير نينوى بواسطة طائرة "السزنا كرفان". وأضافت: إن الطلعات الجوية اوقعت في صفوف داعش خسائر فادحة في الارواح والمعدات، وتأتي هذه الضربات الجوية وفق معلومات استخباراتية دقيقة شخصت اماكن العدو وتجمعاته لاسيما وان الجهد الجوي للقوة الجوية يعتمد اعتماداً كبيراً على الجهد الاستخباراتي بعد ان تقلص نفوذ العدو وخسر الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرته في محافظة نينوى".

* داعش يخطط لعمليات إرهابية في ديالى

وفي شرقي العراق، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، ان "ثلاث عجلات رباعية الدفع، محملة بعدد من عناصر تنظيم داعش تسللت الى منطقة الميتة بأطراف ناحية "العظيم" شمال ديالى"، مبينا ان "العجلات دخلت الى ديالى من محافظة صلاح الدين عن طريق ثغرة امنية على الحدود الادارية بين المحافظتين". واضاف: إن عناصر داعش تسللوا الى مناطق ديالى لاستهداف المدنيين والقوات الامنية في المناطق الشمالية من محافظة ديالى، بحسب المعلومات المتوفرة".

ودعا المصدر، القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي لـ"إتخاذ اجراءات احترازية عاجلة وشن عملية استباقية للقضاء على نشاط التنظيم الإرهابي في المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين ودرء مخاطر التطرف التي تهدد ارواح الابرياء في المناطق المذكورة". يذكر ان المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين كانت قد شهدت خلال الاشهر الماضية عدة هجمات ارهابية من قبل تنظيم داعش استهدفت مدنيين ونقاط مرابطة للقوات الامنية وقوات الحشدين الشعبي والعشائري.

* العبادي يبحث الأوضاع السياسية والأمنية في كربلاء

ووصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الإثنين، إلى محافظة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، لإجراء عدة لقاءات مع مسؤولي المحافظة تناقش الأوضاع السياسية والأمنية.

وقال مصدر سياسي في محافظة كربلاء، في تصريح صحافي: إن العبادي سيلتقي مسؤولي المحافظة، وعددا من رجال الدين، وزعماء القبائل، لمناقشة اوضاع البلاد السياسية والأمنية في مرحلة ما بعد داعش، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيبحث سبل تطوير كربلاء وبقية المحافظات الجنوبية.

* حزب إيزيدي: أبلغنا بغداد بعدم رغبتنا بإجراء الإستفتاء في سنجار

أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي قحطان سنجاري، الإثنين، أنه لايمكن إجراء الإستفتاء في منطقة سنجار وأغلبية سكانها نازحون، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لإقامة إدارة ذاتية ضمن الدولة العراقية في المنطقة.

وقال سنجاري في حديث لـ السومرية نيوز: إن الأوضاع الحالية في سنجار غير مهيئة لإجراء الإستفتاء فيها"، مشيرا إلى "اننا أبلغنا أطرافا في الدولة العراقية بعدم رغبتنا بإجراء الإستفتاء في الوقت الحالي".

وأضاف سنجاري: إن "مساحة 40% من قضاء سنجار مازالت تحت سيطرة داعش من ضمنها 12 قرية ومجمعات للإيزيدية"، مشيرا الى ان "هناك مابين 150 إلى 200 ألف إيزيدي من أهالي سنجار مازالوا يعيشون في مخيمات النازحين بإقليم كردستان".

واكد ان "هذه الظروف لاتسمح للإيزيديين في سنجار بالمشاركة في إستفتاء حقيقي"، موضحا ان حزبه "يعمل من أجل إستقلال القرار الإيزيدي وأن يقرر الإيزيديون مصيرهم بأنفسهم".

وتابع سنجاري انه "نتيجة غياب الدور الحقيقي للإيزيديين في إدارة شؤون وحماية مناطقهم تعرضوا للعديد من عمليات الإبادة الجماعية"، لافتا الى ان حزبه "يعمل على إقامة إدارة ذاتية تابعة للدولة العراقية في منطقة سنجار، وهذه الخطوة ستحسن ظروف الإيزيديين وإستقلالهم".

يذكر أن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي تأسس في نيسان 2017، ويهدف الحزب إستقلال قرار الإيزيديين، وشهدت الفترة التي تلت سقوط سنجار بيد تنظيم "داعش" تأسيس عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات وتشكيلات القوات المسلحة الإيزيدية.

* العراق يتسلم دعوة رسمية لحضور اجتماع في الرياض

أعلن مكتب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاثنين، عن تسلم العراق دعوة رسمية لحضور اجتماع القمة العربية الإسلامية-الأميركية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المكتب في بيان: إن الجعفري استقبل القائم بأعمال سفارة السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان: إن الجعفري تسلم دعوة رسمية من المملكة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم؛ لتمثيل العراق في اجتماع القمة العربية الإسلامية-الأميركية المزمع عقدها في الرياض أواخر الشهر الجاري".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض عن نيته زيارة السعودية، في 23 أيار الحالي، وقال "سنعقد قمة تاريخية في السعودية بحضور قادة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي".