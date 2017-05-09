أعلن المدير التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز الايرانية عن عقد 15 إجتماعاً مع قطر لبحث حماية الاستخراج من حقل بارس الغازي المشترك (جنوب ايران).

وأوضح محمد مشكين فام، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي على هامش المعرض الدولي الـ22 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران: ان ايران وقطر لا يتدخلان في برامج بعضهما في الحقل المشترك، وأن التركيز ينصب على معلومات الحقل، وأن قطر تقدم بدورها معلومات حول ترسيم الآبار الحدودية.

من جهته، أعلن المدير التنفيذي لشركة نفط الجرف القاري عن تصدير الشحنة الأولى من حقل بارس الجنوبي الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الشحنة بلغت 700 ألف برميل من النفط.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش المعرض، قال حميد بورد: لقد تم إنتاج 25 ألف برميل من النفط يومياً من هذه الطبقة النفطية، مشيراً إلى أن إيران تجري حالياً مفاوضات لإنشاء المرحلة الثانية من المشروع.

وحول توسيع حقل (فروزان) النفطي، قال بورد: ان النسبة الأكبر من هذا الحقل النفطي تقع في السعودية، لافتاً إلى أن إيران متقدمة على السعودية في حجم إنتاج النفط من هذا الحقل. وأضاف: ان إيران بدأت إنتاج النفط من هذا الحقل أسرع من السعودية. وأشار بورد إلى أن 50 إلى 60 بالمئة من عمليات الحفر في ايران تتم عبر القطاع الخاص، مؤكداً انه في الأعوام الأخيرة كانت لدينا مشاريع بقيمة خمسة مليارات دولار بحيث أنجزت أغلب هذه المشاريع بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأضاف: ان إيران تتعاون حالياً مع أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية في قطاع النفط.

وحول حقل (آرش) المشترك بين ايران والسعودية والكويت، قال بورد: ان هناك خلافات حدودية بهذا الشأن وإن عملية الإستخراج متوقفة في هذا الحقل. كما أعرب بورد عن أستعداد إيران لتصدير الغاز إلى الإمارات، وذلك في حال تنفيذ إتفاقية (كرسنت) بين البلدين. وأشار إلى أن حجم الإنتاج النفطي من حقل (سلمان) المشترك يبلغ 41 ألف برميل في اليوم، في الوقت الذي يقوم الجانب الإماراتي باستخراج نحو 10 إلى 15 ألف برميل فقط.

على صعيد آخر، وقّع المدير التنفيذي لشركة (ايرانول) الايرانية للزيوت مذكرة تفاهم مع شركة (بتروناس) الماليزية للنفط، لتدشين إنتاج مشترك لزيوت المحركات والصناعية والمعدات البحرية وشحوم التزليق، بهدف تغطية الطلب المحلي والتصدير الاقليمي.

وأوضح عيسى إسحاقي، المدير التنفيذي لشركة (ايرانول)، أن شركة (بتروناس) من أفضل الشركات العالمية بمجال التزييت وستتعاون مع (ايرانول) بمجال نقل المعرفة الفنية والتقينة في إنتاج أنواع الزيوت بجودة عالية وطبقاً للمواصفات العالمية. وأكد أن ايرانول تستهدف عبر التعاون مع بتروناس، تغطية الطلب المحلي وتصدير المنتجات والحد من استخدام النقد الأجنبي في عملية الاستيراد، فضلاً عن تكثيف الانتاج وخلق فرص العمل.

كما وقّعت شركة النفط الوطنية الايرانية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفليبينية (PNOC EC) تجري بموجبها الأخيرة دراسات على حقلين نفطيين في جنوب غرب ايران.

ووقعت المذكرة، على هامش فعاليات المعرض الدولي للنفط. وبموجبها تجري شركة النفط الفليبينية دراسات على حقل (بازن) والمرحلة الثالثة من حقل (دارخوين). وأوضح غلام رضا منوجهري، مساعد شؤون التطوير والهندسة بشركة النفط الوطنية الايرانية، على هامش مراسم التوقيع، أنه تم إبرام 24 مذكرة تفاهم مع شركات محلية وأجنبية لغاية الآن، تستهدف إجراء دراسات على حقول في ايران.

إلى ذلك، أعلن سفير إسبانيا لدى طهران، ادواردو بوسكت، ان البنوك الإسبانية أعربت عن استعدادها لضمان اتفاقيات صناعة البتروكيماويات الايرانية، وسيتسنى في المستقبل القريب التبادل التجاري بين ايران والشركات الأوروبية عبر البنوك الإسبانية.

ولدى لقائه مساعدة وزير النفط للشؤون البتروكيمياوية مرضية شاهدائي، على هامش المعرض، قال بوسكت: (إننا نتطلع لإيجاد آلية للإسراع بعملية خلق علاقة بين الشركات الاسبانية والايرانية وتعاون واسع في مجالات المقايضة والاستثمار والصادرات).

بدورها، قالت شاهدائي: ان هناك مشاريع مختلفة لتوظيف الاستثمارات في ايران، ولو أعطتنا الحكومة الاسبانية معلومات كاملة عن الشركات التي تتطلع للاستثمار في ايران، فبإمكاننا إطلاق تعاون واسع بين الشركات الايرانية والاسبانية .