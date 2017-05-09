بحث القنصل الايراني العام في جمهورية نخجوان (ذات الحكم الذاتي) والمشرف على جمارك محافظة آذربايجان الغربية، سبل تطوير التعاون بين ايران ونخجوان.

وعقد القنصل الايراني العام في جمهورية نخجوان منصور آيرم، والمشرف على جمارك محافظة آذربايجان الغربية برويز تقوي، إجتماعاً بحثا خلاله سبل تطوير التعاون الجمركي بين ايران ونخجوان.

وخلال الاجتماع، تطرق منصور آيرم الى مجالات التعاون الجمركي والاجتماعات التخصصية المنعقدة في هذا المجال، معلناً استعداد نخجوان لزيادة ساعات عمل جمارك منفذ (شاه تختي) وتقديم مختلف الخدمات الجمركية. وأضاف آيرم: انه من خلال التخطيط المنجز وفي إطار تسهيل الحركة في جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان، ستستضيف مدينة أروميه إجتماعاً لمدراء جمارك شمال غرب ايران بما فيها آذربايجان الغربية وآذربايجان الشرقية وأردبيل وجيلان مع مدراء جمارك جلفا وشاه تختي وبيله سوار وآستارا بجمهورية آذربايجان.

كما أعلن المشرف على جمارك محافظة آذربايجان الغربية، استعداد هذه المحافظة لعقد هذا الاجتماع التخصصي، وذكر ان من جملة إنجازات الاجتماعات السابقة: زيادة ساعات عمل جمارك بلدشت - شاه تختي بشكل تدريجي، وإقامة دورة تدريبية لـ10 من مدراء جمارك نخجوان، وكذلك التوصل الى مختلف الاتفاقات في مجال التعاون الجمركي.