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رقم الخبر: 193130 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: اقتصاد  
خلال عام.. إيران تصدّر 176 طناً من الزعفران

خلال عام.. إيران تصدّر 176 طناً من الزعفران

أعلن سكرتير اللجنة الوطنية للزعفران عن تصدير 176 طناً من الزعفران إلى 45 بلداً في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017).

وأوضح فرشيد منوجهري، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، خضعت عملية تصدير الزعفران لعناية خاصة، حيث تفرض شروط صارمة على عملية التغليف والتصدير، لافتاً الى أن نسبة الصادرات من إجمالي إنتاج ايران تبلغ 70 بالمئة.

 
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