قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: ان الحكومة الحالية في ايران تعهدت وفي إطار البرنامج الإنمائي السادس للبلاد، بتوفير 950 ألف فرصة عمل سنوياً.

وأضاف جهانغيري في تصريح له باجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم التي رأسها، اليوم الاثنين، قائلاً: ان البطالة تشكل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، داعياً الى تعبئة الطاقات العامة وتجنيد كافة الإمكانات في سياق توفير فرص العمل وحل معضلة البطالة في ايران.

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الى أهمية الإصلاحات على صعيد السياسات الأساسية والبرامج الرئيسية بهدف تنفيذ الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل، وقال: ان تحقيق الأهداف المرجوة في إطار توفير فرص العمل داخل البلاد بحاجة الى وضع برامج دقيقة وشفافة ترتكز على الطاقات الاقتصادية للبلاد، محذراً في الوقت نفسه من التسويق لأهداف لا يمكن تحقيقها في هذا المجال.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة، ان علينا أن نخلق 950 ألف فرصة عمل وفقاً للخطة التنموية السادسة للبلاد. وعلى هامش الاجتماع، قال محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة التخطيط والميزانية: تمت المصادقة في الإجتماع والتأييد بأن تبذل الجهود ضمن تنفيذ الخطة التنموية السادسة بحيث تنحسر نسبة البطالة الى عدد أحادي حتى نهاية الخطة التنموية، وأن نوفر 950 ألف فرصة عمل في السنة. وأضاف نوبخت: ما عدا القيام بالاستثمارات، تقرر تنفيذ مشروعين خاصين لتشغيل الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، بحيث يتمكنوا من العمل في الوحدات الإنتاجية على أن تقوم الحكومة بدفع جزء من رواتبهم كعلاوات على العمل، وأيضاً تتكفل بتسديد حصة رب العمل من الضمان الاجتماعي لهؤلاء الخريجين.

ولفت نوبخت الى أنه حسب تحليل تم تقديمه في الاجتماع، يضاف بشكل معدل 765 ألف شخص جديد سنوياً إلى الباحثين عن العمل، ولابد من ايجاد فرص عمل لهم.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي: ان النمو الاقتصادي للبلاد بلغت نسبته 6ر11 بالمئة في العام الماضي. وأضاف ولي الله سيف، في تصريح للصحفيين، ان الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي يعود الى قطاع النفط فيما يشهد القطاع الصناعي نمواً متزايداً، وهو ما يدلل على التوجهات الصحيحة الذي اتخذتها المنظومة المصرفية في البلاد. وتابع: ان العام الجاري سيشهد تقديم المزيد من الدعم للنشاطات الإنتاجية والإستثمارية، كما ان تقديم الخدمات المصرفية الى النظام الاقتصادي للبلاد لن يتوقف وسيستمر بذات الوتيرة في العام الماضي.

ولفت سيف الى أن النظام المصرفي قدم تسهيلات بقيمة 548 ألف مليار تومان (الدولار الأميركي يساوي نحو 3300 تومان) الى مختلف القطاعات الاقتصادية ومن المتوقع زيادتها خلال العام الجاري بنسبة 30 بالمئة. ووصف سيف نشاطات النظام المصرفي في البلاد في مجال الدفع بخطة الاقتصاد المقاوم خلال العام الماضي بالطيبة للغاية، معتبراً انها فاقت بكثير الأهداف المرسومة. ونوه الى أن النظام المصرفي يضطلع بمسؤولية كبيرة للغاية في مجال فرص العمل والنشاط الاقتصادي في البلاد.