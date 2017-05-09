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رقم الخبر: 193128 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: اقتصاد  
نمو الصادرات الإيرانية إلى أوكرانيا بنسبة 30% خلال 2016

نمو الصادرات الإيرانية إلى أوكرانيا بنسبة 30% خلال 2016

قال سفير إيران في أوكرانيا محمد بهشتي منفرد: ان الصادرات الإيرانية إلى أوكرانيا شهدت نمواً بمعدل 30 بالمائة خلال العام 2016، مشيراً إلى أنه في حال أنجز الإتفاق المبدئي بين إيران وأوكرانيا في مجال تصدير النفط والغاز، فان ذلك سيصب في صالح التجارة الإيرانية.

وخلال إجتماع ورشة الصادرات النفطية في محافظة ألبرز (غرب طهران) يوم الأحد، قال بهشتي فرد: ان أحد العوائق الأساسية التي كانت تواجهنا مع أوكرانيا هي الشراء المباشر من هذا البلد والذي تم إزالته في الوقت الحاضر. ولفت إلى أن الإستيراد من أوكرانيا شهد هو الآخر زيادة بنسبة 15 بالمائة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 800 مليون دولار، فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وأشار بهشتي فرد إلى أن المصرف المركزي قرر إنشاء فروع للمصارف الإيرانية في أوكرانيا في المستقبل القريب، وقال: سيتم إرسال وفد خاص إلى أوكرانيا لمتابعة هذا الموضوع. ولفت إلى أن المشاكل الأمنية التي تعيشها تركيا تجعل من أوكرانيا المرشح البديل لتركيا في التبادل التجاري مع إيران.

 
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