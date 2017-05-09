أجرى المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (هما)، فرهاد برورش، محادثات مع عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والتجارة والتنمية الوطنية في هنغاريا إلى جانب رئيس الملاحة الجوية ومسؤولين لدى مطار بودابست الدولي، تهدف الى تسيير رحلات جوية مباشرة بين عاصمتي البلدين طهران وبودابست.

ودعا برورش، الذي يرأس وفداً ايرانياً الى هنغاريا، المسؤولين في هذا البلد الى التيسير في إجراءات إستصدار تأشيرات الدخول بالنسبة للرعايا الايرانيين، مبيناً انها خطوة هامة جداً في سياق إطلاق رحلات مباشرة بين طهران وبودابست.

ونوه رئيس الوفد الايراني، خلال اللقاء مع مسؤول بوزارة التنمية الوطنية في هنغاريا، بالإجراءات الأخيرة لشركة الخطوط الجوية الايرانية في إطار تحديث الأسطول الجوي للبلاد. ولفت في ذات السياق الى عدد من العقود التي أبرمت بين ايران وشركات طيران كبرى بما فيها بوينغ وايرباص لشراء الطائرات، مضيفاً: ان بعض هذه الطائرات التحقت بأسطول الملاحة الجوية الايراني حالياً.