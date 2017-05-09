ودعا برورش، الذي يرأس وفداً ايرانياً الى هنغاريا، المسؤولين في هذا البلد الى التيسير في إجراءات إستصدار تأشيرات الدخول بالنسبة للرعايا الايرانيين، مبيناً انها خطوة هامة جداً في سياق إطلاق رحلات مباشرة بين طهران وبودابست.
ونوه رئيس الوفد الايراني، خلال اللقاء مع مسؤول بوزارة التنمية الوطنية في هنغاريا، بالإجراءات الأخيرة لشركة الخطوط الجوية الايرانية في إطار تحديث الأسطول الجوي للبلاد. ولفت في ذات السياق الى عدد من العقود التي أبرمت بين ايران وشركات طيران كبرى بما فيها بوينغ وايرباص لشراء الطائرات، مضيفاً: ان بعض هذه الطائرات التحقت بأسطول الملاحة الجوية الايراني حالياً.