وأضاف مسعود خوانساري، اليوم الاثنين، خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين غرفتي التجارة في طهران وفيينا: ان الإستثمارات الأجنبية في ايران شهدت نمواً كبيراً، إلا أن ذلك ليس كافياً. وفيما أشار الى حجم التبادل التجاري بين ايران والنمسا البالغ 377 مليون يورو سنوياً، أضاف: ان هذا الحجم مرشح للارتفاع في المستقبل القريب.

من جانبه وفي إشارته الى تطوير العلاقات التجارية مع ايران وبلوغ مستوى ماقبل الحظر، قال رئيس غرفة فيينا للتجارة والصناعة: رغم ان حجم التجارة بين البلدين كان 377 مليون يورو في عام 2016، لكنه يسجل ارتفاعاً جيداً بعد رفع الحظر.

وأضاف والتر روك، يوم أمس، في ملتقى فيينا وطهران التجاري المنعقد في غرفة طهران للتجارة: ان مستقبلاً جيداً ينتظر التعاون التجاري مع ايران سيما تعاون غرفتي فيينا وطهران وفي مختلف المجالات بما فيها البيئة والتكنولوجيات الذكية والهندسة الطبية والمنشآت والصناعة .

يذكر أن السجاد اليدوي والمحاصيل الزراعية والغذائية والفواكه والخضروات والأعشاب الطبية تأتي كلها ضمن أهم الصادرات الايرانية الى النمسا، فيما تستورد منها الأجهزة الكهربائية والمكائن الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية والمواد الكيماوية وكذلك الأجهزة الطبية.