أفادت الإحصائيات الصادرة عن جمعية منتجي الصلب الخالص في ايران، بزيادة تصل الى 28 بالمئة في هذه الصناعة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017).

وبحسب هذه التقارير، فقد بلغ حجم الإنتاج خلال هذه الفترة 18 مليوناً و466 ألف طن. وتفيد التقارير ذاتها ان صناعة الصلب الخالص في ايران بلغت ذروتها خلال الفترة من 2013 الى 2015.

وساهمت سياسة تحرير صادرات الصلب خلال الحكومة الحالية، بدور رئيسي في تعزيز الأنشطة الخاصة بصناعة الصلب في ايران، وعليه فقد شهد حجم الصادرات لهذه المادة خلال النصف الثاني من العام الماضي والذي تزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، طفرة قدرت بنسة 436 بالمئة مقارنة بالعام 2012.

من جانب آخر وبحسب المصدر نفسه، شهدت المرحلة الراهنة في ايران تراجعاً بنسبة 50 بالمئة في منسوب استيراد الصلب الخام وذلك مقارنة بالعام 2012. وتتوقع جمعية منتجي الصلب الخالص في ايران أن تشهد المرحلة القادمة أيضاً تراجعاً في حجم استيراد هذه المادة بنسبة 20 بالمئة وذلك بعد ضم الأقسام الإنتاجية الحديثة لصناعة صفائح الصلب الى خط الإنتاج داخل البلاد.