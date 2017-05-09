انفجرت قنبلة خارج مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان، صباح الاثنين، مما أدى إلى جرح عناصر شرطة دون إصابة أي من الطلبة.

في وقت لم تكن الدراسة بدأت بعد، وفقا للسلطات. وأوضح مسؤولون أن القنبلة انفجرت في المدرسة الواقعة في إحدى ضواحي بيشاور، في إقليم خيبر بختونخوا أثناء عبور دورية لشرطة مكافحة الإرهاب من المكان. وأفاد قائد شرطة بيشاور محمد طاهر بأن "عنصرين من قسم محاربة الإرهاب أصيبا بانفجار العبوة الناسفة".