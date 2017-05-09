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رقم الخبر: 193124 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
قنبلة خارج مدرسة فتيات في باكستان

قنبلة خارج مدرسة فتيات في باكستان

انفجرت قنبلة خارج مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان، صباح الاثنين، مما أدى إلى جرح عناصر شرطة دون إصابة أي من الطلبة.

 في وقت لم تكن الدراسة بدأت بعد، وفقا للسلطات. وأوضح مسؤولون أن القنبلة انفجرت في المدرسة الواقعة في إحدى ضواحي بيشاور، في إقليم خيبر بختونخوا أثناء عبور دورية لشرطة مكافحة الإرهاب من المكان. وأفاد قائد شرطة بيشاور محمد طاهر بأن "عنصرين من قسم محاربة الإرهاب أصيبا بانفجار العبوة الناسفة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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