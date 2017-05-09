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رقم الخبر: 193123 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: دوليات  
اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء في السويد
برلمان بلجيكا يحظر ذبح الحيوانات

اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء في السويد

أعلنت الشرطة السويدية يوم الاثنين، اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة استوكهولم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة "إيفا نلسون" حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أنه تم توقيف المشتبه على خلفية ممارسة العنف ضد ضابط أمن ومحاولة دخول منطقة محظورة، لافتة إلى سيطرة الشرطة في أعقاب الحادث. ولم تعلن المتحدثة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

يذكر أن السويد في حالة تأهب أمني منذ حادث الدهس الذي وقع بشارع مزدحم في العاصمة استوكهولم الشهر الماضى والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.

في سياق آخر حظر برلمان منطقة (والونيا) شرقي بلجيكا ذبح الحيوانات وفق الشريعتين الإسلامية واليهودية، وذلك في ثاني قرار من نوعه يصدر بمناطق داخل البلاد.

وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية يوم الاثنين، أن لجنة البيئة في برلمان منطقة (والونيا) صوّتت بالإجماع على بدء الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2019.

هذا وعبّرت مؤسسات إسلامية عن معارضتها للقرار، مؤكدة أن المسلمين قلقون من تناول أطعمة غير مذبوحة بالطريقة الإسلامية "الحلال".

وكان برلمان المنطقة الفلمنكية شمالي بلجيكا قد اتخذ قرارا مماثلا في وقت سابق على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2019 كما فرضت دول مثل الدنمارك وسويسرا ونيوزيلندا وبولندا قيودا مماثلة على ذبح الحيوانات على الطريقتين الإسلامية واليهودية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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