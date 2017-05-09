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رقم الخبر: 193122 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. صكوك إلكترونية تدخل الشبكة المصرفية في إيران

قريباً.. صكوك إلكترونية تدخل الشبكة المصرفية في إيران

صرّح مدير تقنية المعلومات في البنك المركزي الايراني بدخول صكوك إلكترونية الى الشبكة المصرفية في إيران، وقال: ان النموذج الأولي منها اكتمل وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.

وكشف المدير العام لقسم تقنية المعلومات في البنك المركزي الايراني ناصر حكيمي، في حديث لوكالة مهر للأنباء، عن تحول سيحدث في مجال التعامل المصرفي في إيران، حيث ستستبدل الصكوك الورقية بالصكوك الإلكترونية قريباً. وأضاف: ان هذا الأمر له أبعاد قانونية وفي هذا الإطار تم وضع بعض القوانين تخص التوقيع الإلكتروني على الشرائح الإلكترونية، وتابع: ان النموذج الأولي(pilot)  لهذه الصكوك الإلكترونية قد اكتمل وأن المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر القادمة.

وقال حكيمي: بما أن الأساس في هذه التقنية هو التوقيع الإلكتروني، فوصولنا الى مرحلة عملانية في هذا المجال سيكون بمثابة إمتلاكنا لصكوك الكترونية. وأوضح ان استعمال هذه الصكوك سيكون من خلال الهواتف الذكية، حيث يتم إرسال الصك من هاتف ذكي إلى آخر، وفي نفس الوقت نستطيع أن نتأكد من وصوله للطرف الآخر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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