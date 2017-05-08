قالت محكمة على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الصين بدأت يوم الاثنين محاكمة المحامي الحقوقي شيه يانغ بتهمة "تخريب سلطة الدولة" و"الإخلال بنظام المحكمة" في قضية أثارت قلقا دوليا وسط مزاعم بتعرض شيه للتعذيب في السجن.

وتشهد الصين في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ حملة تفتيش لهيئات المجتمع المدني تشمل اتهام أو اعتقال عشرات من المحامين الحقوقيين والنشطاء الذين تقول السلطات إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

ونشرت محكمة الشعب في إقليم هونان بوسط الصين صباح الاثنين نص وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة شيه على موقع ويبو وهو المقابل الصيني لموقع تويتر.

ووفقا للوقائع المنشورة أكد شيه هويته وتاريخ توجيه التهم له وقال إنه يفهم تماما هذه التهم وإنه لن يطعن في نزاهة القاضي.

وبثت المحكمة أيضا تسجيل فيديو قصيرا يظهر فيه شيه وهو يقول إنه لم يتعرض لإساءة معاملة في السجن.

وقالت المحكمة أيضا إن 40 شخصا بينهم صحفيون أجانب ومحليون حضروا جلسة المحاكمة "المفتوحة".

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة الوقائع أو الصور المنشورة على موقع ويبو. ورفضت الحكمة التعليق عندما تم الاتصال بها ولم يتسن الاتصال بشيه.

وأصدرت تشن قوي تشيو زوجة شيه الموجودة في الولايات المتحدة بيانا ليل الأحد قالت فيه إن السلطات منعت عددا من أنصاره من حضور المحاكمة.

وكانت جماعات حقوقية قالت في منتصف 2015 إن شيه مفقود. واحتجزته السلطات بعد ذلك دون توجيه أي اتهامات له حتى يناير كانون الثاني 2016 عندما أعلنت السلطات رسميا اعتقاله للاشتباه في "التحريض على التخريب".