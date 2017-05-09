أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي احتفظ بشعبية "ممتازة" للربع الرابع على التوالي إذ منحه 80 في المئة من الفلبينيين أعلى معدل للثقة في مسح يركز على شخص الرئيس وليس سياساته.

ويتابع مركز (سوشيال ويذر ستيشنز) لاستطلاعات الرأي معدلات الثقة الشعبية في دوتيرتي منذ ديسمبر كانون الأول 2015 عندما رشح نفسه في انتخابات رئاسية فاز بها بعد ستة أشهر. وبدأ دوتيرتي بشعبية بلغت 47 بالمئة فيما كانت أعلى نسبة حصل عليها 84 بالمئة قبل أسبوع من توليه السلطة في أواخر يونيو حزيران.

وقالت نسبة بلغت نحو 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع وعددهم 1200 فلبيني في الربع الأول من العام الجاري إن لديهم "ثقة كبيرة" في رئيس البلاد بانخفاض بلغ نقطة مئوية واحدة عن استطلاع ديسمبر كانون الأول.

ولم يحسم نحو 11 بالمئة رأيهم فيما قال ما يقرب من عشرة بالمئة إن "ثقتهم قليلة" في دوتيرتي.

ولم يطلب الاستطلاع، الذي أجراه المركز في الفترة من 25 إلى 28 مارس آذار ونشره في مطلع الأسبوع، من المشاركين إعطاء أسباب لآرائهم.

ووفقا لتصنيف المركز فتحقيق نسبة تفوق 70 بالمئة تعتبر ثقة ممتازة فيما يعد الحصول على نسبة تتراوح بين 50 إلى 69 بالمئة ثقة جيدة جدا ومن 30 إلى 49 بالمئة جيدة ومن 10 إلى 29 بالمئة معتدلة.

ويفرق المركز بين معدل الثقة ومعدلات تقيس الرضا العام التي تتعلق بالأداء الفردي في منصب أو مهمة.

ويقول رانهيلو أكينو وهو قس ومعلق سياسي إن ذلك المعدل المرتفع لا يعني بالضرورة أن سياساته تحظى بذات الشعبية التي يحظى هو بها مستشهدا باستطلاعات أخرى تظهر تراجعا في التأييد لإعادة العمل بعقوبة الإعدام والحرب الدموية على المخدرات التي قتل فيها آلاف الفلبينيين.