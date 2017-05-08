قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن ماكرون سيكون صارما في المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنه لن يسعى لمعاقبة لندن.

وقال جان بيزاني فيري إنه ما من أحد يريد انفصالا صعبا لبريطانيا يقطع أواصر العلاقات تماما بينها وبين وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجرد انسحابها منه.

وأضاف أن هناك مصلحة متبادلة في الحفاظ على الروابط الاقتصادية والأمنية.

وقال لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) "في الوقت ذاته لدينا مصالح متشعبة فيما يتعلق ببعض نواحي المفاوضات. ومن ثم ستكون هناك مفاوضات صعبة وسيكون صارما".

وأضاف بيزاني فيري أن ماكرون لن يسعى لمعاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم أنه يسعى لتدعيم التكتل.

وقال: عقاب؟ بالطبع لا. لكنه يعتقد اليوم أن أوروبا جزء من الحل للمشاكل التي نواجهها.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي يوم الاثنين: إن حزب المحافظين الذي تنتمي له، سيلتزم بتعهده خفض صافي الهجرة للبلاد إلى "عشرات الآلاف" سنويا، إذا فاز بانتخابات مقررة الشهر المقبل، وأضافت أمام أنصار لها في لندن: من المهم أن نستمر وسنستمر في القول إننا نريد خفض صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة، ونعتقد أنها عشرات الآلاف.

وعلى الرغم من التزام المحافظين بذلك منذ توليهم السلطة في 2010 فإن الهدف لم يتحقق حتى الآن، وتشير البيانات الرسمية إلى أن 273 ألفا جاءوا إلى بريطانيا خلال عام حتى نهاية سبتمبر أيلول أي بانخفاض 49 ألفا عن العام السابق ليصبح بذلك أقل عدد مسجل منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو حزيران 2014، وقالت ماي: وطبعا بمجرد أن نغادر الاتحاد الأوروبي فستتاح لنا فرصة التأكد من سيطرتنا على حدودنا هنا في بريطانيا لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.