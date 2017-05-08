قال النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' ان الحكومة الحالية في ايران تعهدت وفي اطار البرنامج الانمائي السادس للبلاد، بتوفير 950 الف فرصة عمل سنويا.

واضاف جهانغيري في تصريح له باجتماع اللجنة القيادية للاقتصاد المقاوم التي رأسها، اليوم الاثنين، قائلا ان البطالة تشكل اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد؛ داعيا الى تعبئة الطاقات العامة وتجنيد كافة الامكانات في سياق توفير فرص العمل وحل معضل البطالة في ايران.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى اهمية الاصلاحات على صعيد السياسات الاساسية والبرامج الرئيسية بهدف تنفيذ الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل.

وقال، ان تحقيق الاهداف المرجوة في اطار توفير فرص العمل داخل البلاد بحاجة الى وضع برامج دقيقة وشفافة ترتكز على الطاقات الاقتصادية للبلاد؛ محذرا في الوقت نفسه من التسويق لاهداف لا يمكن تحقيقها في هذا المجال.