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رقم الخبر: 193114 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران .. الرابعة عالمیا في انتاج علم النانو نهایة 2017

ایران .. الرابعة عالمیا في انتاج علم النانو نهایة 2017

توقع مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة والتكنولوجیا، ارتقاء مركز ایران مرتبة واحدة في الانتاج العلمی في مجال تقنیة النانو نهایة العام الجاري 2017 وتبوء المركز الرابع عالمیا.

في حفل افتتاح معرض ابداعات حدیقة العلم والتقنیة بجامعة طهران، اشار سورنا ستاري الیوم الاثنین الى حصول ایران على المرتبة الاولى عالمیا في مجال نمو انتاج العلم وقال : في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 2017، تمكنا من الارتقاء مرتبة واحدة في مجال الانتاج العلمي لتقنیة النانو والحصول على المركز الخامس دولیا.

وقال ستاری: نظرا لوجود فاصلة ضئیلة مع كوریا الجنوبیة في مجال انتاج تقنیة النانو لذا نتوقع حصول المرتبة الرابعة في هذا المجال نهایة العام الحالي 2017.

وافتتح معرض ابداعات حدیقة العلم والتكنولوجیا الیوم في جامعة طهران بحضور وزیر العلوم والابحاث والتقنیة محمد فرهادي ومساعد الشؤون العلمیة برئاسة الجمهوریة ورئیس جامعة طهران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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