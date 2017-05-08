بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تهنئة الى إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً لفرنسا معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات بين طهران وباريس مزيد من التطور خدمة لمصالح البلدين.

واكد الرئيس روحاني اليوم الاثنين في برقية التهنئة، انه وفي ظل التعاطي والتعاون المتبادل والذي يمضي ولحسن الحظ في المسار الايجابي، فان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في مختلف المجالات ذات المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة.

واعلن الرئيس روحاني، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والاقليمية والدولية معربا عن امله بأن يقوم الرئيس الفرنسي الجديد بإزالة العقبات التي تعترض تمتين العلاقات بين البلدين.

وعبر رئيس الجمهورية عن تمنياته بنجاح الرئيس الفرنسي الجديد والسعادة والتوفيق للشعب الفرنسي.

وفاز المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة بعد ان حصد 65.5 % من أصوات الناخبين مقابل 34.5 % لمنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاما) اصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما).