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رقم الخبر: 193111 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:11 الاقسام: اجتماعيات  
نقص الماء في الجسم يسبب تقلص عضلي لا إرادي

نقص الماء في الجسم يسبب تقلص عضلي لا إرادي

شرح الدكتور ألبير كلود كومون، رئيس المعهد العلمي الفرنسي للطب التجانسي، كيفية علاج الداء بالداء، موضحا أن نقص المياه في الجسم والأملاح المعدنية يجعل الإنسان يشعر بقشعريرة قوية وتقلص عضلي لا إرادي، وهو ما يشير إلى حاجة الجسم إلى الترطيب السريع.

وأوضح الطبيب الفرنسي أن أفضل الطرق السريعة لعلاج هذه الحالة هو شرب خليط يتكون من لتر ماء مضافا إليه ثلاث ملاعق صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، مع استلقاء الشخص في مكان رطب وبه مروحة، مع تغطية الجسم بعدة مناشف باردة ورطبة.. وفى حالة أستمرار هذه الحالة أكثر من ساعة وزيادة في الشد العضلي فيجب على الفور استشارة الطبيب.

والجدير بالذكر أنه في بعض حالات نقص ترطيب الجسم يكون مصاحبا بالغثيان والدوار وبارتفاع في درجة الحرارة وصداع في الرأس.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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