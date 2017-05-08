أشعة الشمس وراء الشعور بالبرودة على شاطئ البحر أكد البروفسور الفرنسي فيليب هومبير، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ البحر في فصل الصيف، يرجع لأشعة الشمس التي تهيج مستقبلات خلايا ( الكانابينويد) الموجودة في الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي خلايا (الكيراتينية الموجودة في الطبقة الخارجية في الجلد وتشكل حاجزا ضد الأضرار البيئية من الحرارة والأشعة فوق البنفسيجية).