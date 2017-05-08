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رقم الخبر: 193110 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: اجتماعيات  
أشعة الشمس وراء الشعور بالبرودة على شاطئ البحر

أشعة الشمس وراء الشعور بالبرودة على شاطئ البحر

أكد البروفسور الفرنسي فيليب هومبير، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم على شاطئ البحر في فصل الصيف، يرجع لأشعة الشمس التي تهيج مستقبلات خلايا ( الكانابينويد) الموجودة في الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي خلايا (الكيراتينية الموجودة في الطبقة الخارجية في الجلد وتشكل حاجزا ضد الأضرار البيئية من الحرارة والأشعة فوق البنفسيجية).

وأوضح البروفيسور الفرنسي، في بحث علمي له، أن هذه المستقبلات موجودة في المخ وهي مسؤولة عن تأثير الحشيش المخدر على الجسم، مشيرا إلى أن الحصول على حمام شمس يعد بمثابة إعطاء مخدر للجلد مما يسبب هذه الرجفة كرد فعل لأشعة الشمس على الجسم.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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