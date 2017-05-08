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رقم الخبر: 193108 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
طفلة مبتورة الرجل تعيش كما نظيراتها في عمرها بكل عفوية وفرح!

طفلة مبتورة الرجل تعيش كما نظيراتها في عمرها بكل عفوية وفرح!

لو أن عالم الكبار شبيه بعالم الصغار، لكانت انقلبت كل المعادلات، وأضحت الحياة بالتأكيد أكثر تسامحاً.

لعل هذا ملخص الفيديو المؤثر الذي انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بثته قناة بي بي سي، ويظهر فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعيش كما نظيراتها في عمرها بكل عفوية وفرح على الرغم من إعاقتها.

فــ(أنو)، تلك الفتاة البريطانية الصغيرة المبتورة الرجل، والتي وضع لها الأطباء رجلاً اصطناعية (زهرية) اللون، لا تعيش أي نوع من الحرج أو التفرقة بين زميلاتها.

في الفيديو الذي يخطف القلوب، تظهر (أنو) في ملعب مدرستها في بريمينغهام، وقد تجمعت صديقاتها حولها، فعانقتها واحدة وقبلتها أخرى، في لحظات تضج بالفرح وقبول الآخر المختلف!

وعند سؤال (أنو) عن رجلها الزهرية كما تسميها، أكدت أنها تساعدها على الركض والرقص بشكل أسرع، لافتة إلى أن هذا اللون هو المفضل لديها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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