وذكرت الشرطة أنه خلال اقتحامها لغُرفة مهجورة في أحد فنادق حي (داونتون ايتسايد) السيئ السمعة، جراء انتشار بيع وتعاطي المخدرات فيه، تم اكتشاف أكوام من الحقن تستعملها الحمامات لبناء أعشاشها.

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب موظف شرطة الولاية تعليقاً جاء فيه: (لقد لاحظ بعض الأشخاص أن الحمامات أخذت تبني أعشاشها باستعمال إبر داخل غرفة مهجورة).تُظهر الصور المنشورة، تجميع أكوام من حقن المخدرات المستخدمة في حوض غسيل، كما تظهر في الصورة 3 بيضات للحمام الذي بنى العُش.

فيما ذكر راندي فينشيم، من جهاز شرطة فانكوفر، أن الصورة جرى نشرها في إطار كشف حقيقة انتشار المخدرات باستعمال الحقن في هذا الحي، بحسب صحيفة Paris Match الفرنسية.

وأضاف قائلًا: (نحن نهدف من خلال ما نشرناه إلى حث كل من المراقبين والأخصائيين في مجال الصحة على إيجاد حل مشترك لأزمة المواد الأفيونية المنتشرة داخل المنطقة).

من جانبه، ذكر مكتب الطبيب الشرعي في ولاية فانكوفر، أن حوالي 120 شخصاً لقوْا حتفهم نتيجة تعاطيهمْ لجرعة زائدة من المخدرات، خلال شهر مارس، بمعنى وجود حوالي أربعة حالات وفاة يومياً، في مقابل تسجيل 130 حالة وفاة في شهر أبريل، بسبب الجرع الزائدة.