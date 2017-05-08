شهدت منطقة سكانية واقعة شمالي العراق، حالة غير استثنائية وغريبة بعض الشيء، وذلك بعد ان لاحظ السكان ان مادة سوداء اللون وبرائحة شبيهة بالبنزين تخرج مباشرة من حنفيات المنزل.

وبعد الاتصال بالخدمة المدنية المسؤولة عن الحي السكني، تبين خلال الفحص أن المادة الخارجة من قساطل وحنفيات المياه هو النفط، وأعلن المهندس المسؤول عن المشروع السكني، محمد هيلو، أن هذه الحادثة شملت المشروع السكاني كله الذي يحتوي على 50 مبنى سكني.

وأضاف (هذه الحادثة خطيرة لأن المادة المفحوصة هي مادة قابلة للإشتعال، مما حوَل المشروع السكني الى قنبلة موقوتة قابلة للإشتعال والإنفجار في أي لحظة، لذلك يجب أخذ الاحتياطات وتنبيه السكان، ونقوم الآن بالتحري من مصدر المادة التي خرقت النظام تدفق المياه الى الشقق).

يذكر أن المشروع السكني يقع في مدينة كركوك الواقعة شمالي العراق، بالقرب من حقل نفطي كبير يمد المنطقة بالنفط والمازوت.