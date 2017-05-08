توصل المدرسون في إحدى المدارس الابتدائية شمالي تركيا إلى طريقة ينظمون بها النشاط الحركي للطلبة، ويحولونه إلى طاقة كهربائية تستخدم في إنارة المدرسة وتساعد الطلبة على زيادة التركيز على دروسهم.

وقال مدير مدرسة جمهوريت الابتدائية في ولاية غيرسون شمالي تركيا بيرم كوكسال إن المدرسة دشنت مشروع (أُنتج الكهرباء، أحب بلدي)، للتعامل مع مشكلة ركض الأطفال بشكل مستمر في ممرات المدرسة خاصة في الجو الممطر، وهو ما كان يعيق سير الدراسة أحياناً كما قد يمثل خطرا على الأطفال.

وتقوم فكرة المشروع على توفير عدة دراجات ثابتة يقوم الأطفال بإستخدامها، وهي متصلة في نفس الوقت بـ(دينامو) (مولد) يولد طاقة كهربائية تستخدم في إنارة المدرسة.

وأوضح كوكسال أن المشروع تغلّب إلى حد كبير على مشكلة ركض الأطفال في الممرات، كما جعلهم أكثر تركيزاً على دروسهم بسبب تمكينهم من تنفيس الطاقة التي لديهم، بالإضافة إلى توفير مصاريف إنارة المدرسة.

وأشار معلم اللغة الإنجليزية في المدرسة جيم موتولو توركسفان، الذي طور المشروع، إلى فوائد أخرى للمشروع تتمثل في محاربة السمنة لدى الأطفال وغرس قيمة ترشيد الاستهلاك، وكذلك تعلم الأطفال كيفية توليد الكهرباء، قائلاً إن بعضهم بدأ بالفعل في الإسهام في إصلاح الدينامو عندما يتعرض لعطل.

وأوضح توركسفان أن المشروع يضم حاليا 5 دراجات ثابتة، تسعى المدرسة إلى رفع عددها إلى 25، بحيث تتوفر الدراجات في كل طابق من طوابق المدرسة.

وقالت الطالبة شوال قيليج أرصلان (تتيح لنا الدراجات ممارسة الرياضة وتوليد الكهرباء، يعلمني هذا المشروع كيف أرشّد الاستهلاك).