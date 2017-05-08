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|رقم الخبر: 193102
|تاريخ النشر: أيار 08, 2017
|الوقت: 14:59
|الاقسام: منوعات
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المطعم المقلوب لتجربة فريدة!
يعتبر المطعم المقلوب الذي يقع على أطراف العاصمة البولندية وارسو الأطرف والأغرب على الإطلاق، وهو ليس المطعم الأول في العالم على هذا الشكل.
ويوحي الشكل في الخارج بأن كل شيء في المطعم مقلوب، فاللوحات التي تزين المطعم، موضوعة بشكل عكسي. كذلك الحال بالنسبة إلى لائحة الطعام التي تأتي بالمقلوب أيضاً، وبعد أن تتناول ألذ المأكولات تأتيك الفاتورة بالمقلوب أيضاً بأسعار في متناول الجميع.
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