المطعم المقلوب لتجربة فريدة! يعتبر المطعم المقلوب الذي يقع على أطراف العاصمة البولندية وارسو الأطرف والأغرب على الإطلاق، وهو ليس المطعم الأول في العالم على هذا الشكل.