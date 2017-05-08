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رقم الخبر: 193102 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: منوعات  
المطعم المقلوب لتجربة فريدة!

المطعم المقلوب لتجربة فريدة!

يعتبر المطعم المقلوب الذي يقع على أطراف العاصمة البولندية وارسو الأطرف والأغرب على الإطلاق، وهو ليس المطعم الأول في العالم على هذا الشكل.

ويوحي الشكل في الخارج بأن كل شيء في المطعم مقلوب، فاللوحات التي تزين المطعم، موضوعة بشكل عكسي. كذلك الحال بالنسبة إلى لائحة الطعام التي تأتي بالمقلوب أيضاً، وبعد أن تتناول ألذ المأكولات تأتيك الفاتورة بالمقلوب أيضاً بأسعار في متناول الجميع.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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