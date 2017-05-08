بالأمس حكينا كيف كانت العقليات المتخلفة المتعجرفة تتعامل مع الأطفال في قديم الزمان.. ومن أجل اجبارهم على فعل معين كانوا يخوفونهم من أشياء مجهولة بالنسبة لهم وضربنا على ذلك عدّة أمثلة: الشبح، العفريت، الطنطل، السعلوة، والخ الخ..

من هناك عرجنا على وسائل الإعلام «الإعتدال والإنبطاح»!! كيف ركّزت طيلة الشهور الماضية على تخويف الرأي العام العربي من «غول» كبير متوحش وقاسي وعنيف.. اسمه ترامب.. قادته الأقدار أو جاءت به السماء!! ليحكم في البيت الأبيض.. وأن هذا الغول راح يعيد لأمريكا هيبتها التي ضيّعها أبو سمرة أوباما خلال ثمان سنوات..

وقد وعدت أحبتي بمواصلة الحديث وها أنا أفعل..

أقسم لكم أيّها الأحبة بالله الواحد الأحد أن أمريكا دولة مؤسسات مش دولة أفراد.. وليس بمقدور الرئيس بتاعتهم أن يفعل ما يشاء.. على طريقة «إذا قال صدّام قال العراق» ومعمر ومبارك والخ.. هنالك دوائر صنع القرار تدرس شو تحتاج المرحلة وعلى ضوء ما تحتاجه «تصعّد» للعالم رئيس ذو مواصفات مناسبة.. أما وسائل اعلامنا فتروح «تهرّج» هذا رئيس جديد ومعه ستختلف الأمور وسيرفع الظلم لأنه أسمر وفقير ومن أصول فلانية!! أو أن هذا ديمقراطي.. وذاك فنّان.. والفنّان حسّاس والحسّاس عند الحداد.. والخ الخ...

أتمنى أن لا يكون أحداً من الناس يحمل شيئاً من الغباء ويصدّق أنه كان بإمكان أمريكا أن تفعل شيئاً خلال السنين الماضية وفيه مصلحتها او مصلحة «اسرائيل» وعملائها في المنطقة لكنها لم تفعله لأن الرئيس أبو سمرة قلبو حنيّن!! وضعيف!! ومتردد!! وأبوه كان مسلماً!! واسم أبيه حسين!! والخ الخ من هذه «الترهات»..

في نهاية هذا الشهر سيأتي الغول، الشبح، السعلوة، الى المنطقة.. وسيحط في الحرمين الشريفين!! وفي «رياضها» سيقيم.. وقال أنه لن يذهب منها لأي دولة إلّا الى «اسرائيل» «أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين».. وبعدها يطير الى روما للقاء البابا في الفاتيكان.. الزلمه يريد يوحّد الديانات الثلاثة!! «اللهم قوّي ايمانو»!!..

من هنا سنرى الخائفون المرعوبون والمهزومون اللي بلغت قلوبهم الحناجر.. يا ساتر.. سيهرعون الى هذا الغول خلال المدّة التي سيقيمها في الرياض!! وليس بالضرورة أن ينفردوا به.. بل سيجتمع بهم أحد المرافقين للشبح.. حيث يقال أن الوفد المرافق لترامب سيزيد على الألف!! وكل واحد منهم حاضر لأن يجتمع بأحد قادتنا الأشاوس لكي يتوقف عن الرعاش والرجف والهز.. ويعطيه التعليمات والأوامر.. وتكون مهمة ضخامة الرئيس فقط بروتوكولية.. للتصوير.. وتوزيع الإبتسامات..