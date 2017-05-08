توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، لتجديد عقده رفقة النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية والمقربة من النادي الكتالوني أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، اتفق مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تجديد عقد اللاعب.

وبدأت المفاوضات بين إدارة برشلونة ووالد ميسي منذ يناير الماضي بصورة سرية دون الكشف عن تفاصيل التعاقد، فيما كشفت تقارير صحفية أن البارسا سيدفع لميسي راتب يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا بعد إضافة الحوافز والمكافآت.

وأوضحت الصحيفة أن النادي لا يرغب في الإعلان عن تجديد عقد ميسي في الوقت الحالي بسبب انشغال الفريق في المباريات المتبقية هذا الموسم ومحاولة حسم لقب الدوري الإسباني وتحقيق كأس الملك.

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر داخل النادي، رفضت ذكر اسمه، أنّ ميسي سيستمر في برشلونة لمدة 5 مواسم أخرى، كما أن الإعلان عن التجديد رسميًا سيكون خلال أسابيع وبعد نهائي كأس الملك يوم 27 مايو المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2018، ويعد هذا التجديد هامًا لأنه قد يكون الأخير لميسي قبل اعتزاله كرة القدم، إذ يبلغ من العمر 30 عامًا وبحلول 5 سنوات سيصل إلى 35 عامًا.