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رقم الخبر: 193098 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: اجتماعيات  
علماء ألمان يحذرون من نقص فيتامين "أ"

علماء ألمان يحذرون من نقص فيتامين "أ"

كشف فريق من العلماء الألمان في المركز الألماني لأبحاث السرطان، النقاب عن أن نقص فيتامين “أ”في الجسم يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار بالخلايا الجذعية في الدم، موضحين أن الخلايا المتخصصة في الجلد، الأمعاء أو الدم لها عمر قصير نسبيا وتتطلب تجديدا مستمرا من تلك الخلايا.

فقد نجح العلماء الألمان حاليا في تحديد الآليات التى تعمل على تنشيط وتعطيل الخلايا الجذعية، حيث وجدوا أن حمض الريتينويك، وهو مستقبل فيتامين«أ»، يلعب دورا حاسما في عملية التنشيط . فعندما يكون حمض  الريتينويك غائبا، تكون الخلايا الجذعية النشطة غير قادرة على العودة إلى حالة الكمون وتنضج إلى خلايا دم متخصصة بدلا من ذلك.

ويأمل العلماء الألمان، في سياق نتائج دراساتهم التى نشرت في العدد الأخير من مجلة «الخلية»، أن تلعب هذه النتائج دورا في علاج السرطان لأن الخلايا السرطانية، مثل الخلايا الجذعية، تبقى في حالة سكون ويتم إيقاف عملية الأيض تماما، مما يجعلها مقاومة للعلاج الكيميائي.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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