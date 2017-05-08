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رقم الخبر: 193097 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: رياضة  
روما يستعيد الوصافة بسحق ميلان في "سان سيرو"

روما يستعيد الوصافة بسحق ميلان في "سان سيرو"

استعاد نادي روما المركز الثاني سريعًا من نابولي، بفوز عريض على مضيفه ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب "سان سيرو"، في ختام مباريات الجولة 35 للكالتشيو.

وتقدم روما بهدفين خلال الشوط الأول، سجلهما البوسني إدين دجيكو في الدقيقتين 8 و28، قبل أن يقلص باساليتش النتيجة بهدف للميلان في الدقيقة 76، ليرد الضيوف بهدفين عبر ستيفن شعراوي ودي روسي من ركلة جزاء في الدقيقتين 78 و87.

الفوز رفع رصيد روما إلى 78 نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد ميلان عند 59 نقطة في المركز السادس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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