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رقم الخبر: 193096 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: اجتماعيات  
إنتاج لقاح يتغلب على فيروس الهربس

إنتاج لقاح يتغلب على فيروس الهربس

اعلنت المستشارة العامة في مركز لعلاج باكتيريا الأمعاء والحساسية واضطرابات المناعة، تاتيانا خورشيفا، أن العلماء الروس قد نجحوا في إنتاج لقاح يتغلب على فيروس الهربس .

ويتكون اللقاح من الخلايا المضعفة لفيروس الهربس من نوعه الأول والثاني. كما ذكرت المستشارة أنه بعد حقن الشخص المصاب باللقاح، يبدأ جسمه تدريجيا بتطوير مناعة ضد هذا الفيروس، كما يزيد من المناعة العامة للجسم.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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